Едукованє младих о опасней дроґи „крокодилˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Центер за безпечносц, вишлїдзованє и охрану ДБА Беоґрад видал сообщенє за явносц же би ше спозорело и едуковало дзеци о дроґи „крокодилˮ котра ше зявела у Сербиї, алє и у нашим окруженю.

У сообщеню визначене же нєисную лєгки и чежки дроґи и же кажда може забиц. У Оджаку, початком децембра, праве од дроґи „крокодилˮ, умарло седемнацрочне дзивче.

„Крокодилˮ або медицински десоморфин, барз опасна дроґа пре котру ше розпадую тканї у орґанизму.

У борби процив дроґи окреме хиби превенция, а попри едукованя дзецох котре ше уж окончує у школох, Центер за безпечосц, вишлїдзованя и охрану ДБА дума же треба едуковац и родичох, и наставнїкох у школох. Кед єст вецей едуковани особи и тоти котри ше активно уключую до того процесу, попри штредньошколцох, родичох и професорох у школох, вецей ше помогнє младим же би нє упадли до таких спокусох.

