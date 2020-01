РУСКИ КЕРЕСТУР – Преслава Националного швета Руснацох на локалним уровню у Руским Керестуре будзе 17. януара у велькей сали Дому култури на 19 годзин.

У програми наступя Хор, оркестер и солисти Дому култури, а як госци наступя члени КУД „Иван Сенюк” з Кули.

На програму поволани шицки, а уход шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)