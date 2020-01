КУЛА – З нагоди означованя Дня Руснацох нєшка, 17. януара, у Културним центру у Кули на 19 годзин будзе виведзена премиєра драми „Белава принцеза” автора Сашу Палєнкаша у режиї Янка Лендєра, а виводза ю млади глумци РКУД „Др Гавриїл Костелник”. Поволани шицки, а уход шлєбодни.

