У Ґосподїнцох преслава Швета у Месней заєднїци

ҐОСПОДЇНЦИ – Oзначованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї и того року будзе означене и у Ґосподїнцох нєшка, 17. януара, зоз програму котра будзе отримана у святочней сали Месней заєднїци Ґосподїнци.

Програма почнє на 15 годзин, а на нєй буду участвовац члени секцийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. У програми будзе пречитана кратка история Руснацох, буду визначени значни подїї и датум, статистични податки, як и образовни, културни и други обставини значних за Руснацох у Републики Сериї.

Орґанизацию означованя Дня Руснацох у Ґосподїнцох помогла Подручна канцелария Националного совиту Руснацох зоз шедзиском у Дюрдьове.

