Означованє Националного швета у Дюрдьове почнє з поставяньом заставох

ДЮРДЬОВ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї нєшка, 17. януара, будзе означене у Дюрдьове.

У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, традицийно на 12 годзин, почнє шветочна програма, а пред тим, на 11,45 годзин буду положени три застави на трох значних местох за Руснацох и валал. Перше на будинку Месней заєднїци, потим на Рускей школи, а потим и на КУД „Тарас Шевченко”.

У святочней програми у Дружтве буду участвовац члени вецей секцийох КУД „Тарас Шевченко”, а як часц програми будзе пречитана кратка история Руснацох, од приселєня по значни подїї и датуми.

Означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї у Дюрдьове орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох Дюрдьов.

