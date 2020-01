Швето будзе означене и у дюрдьовских образовних институцийох

ДЮРДЬОВ – Националне швето Руснацох нєшка будзе означене и у обидвох образовних институцийох – у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дюрдєвак” у Дюрдьове.

У Предшколскей установи „Дюрдєвак” у Мишаней ґрупи у котрей ше учи по руски дзеци вецей дознаю о рускей традициї и култури, а заплановане же би нащивели Руску одлогу у Рускей школи. Тиж, на 10,30 годзин, буду участвовац у програми у Основней школи „Йован Йованович Змай” котра будзе отримана у голу школи.

У Основней школи „Йован Йованович Змай” школяре котри уча и виучую руски язик буду участвовац у Квизу знаня о рускей култури и традициї котри будзе свойофайтове представянє Руснацох присутним школяром. Квиз почнє после програми предшколских дзецох зоз Мишаней ґрупи, тиж у школским голу.

