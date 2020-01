НОВЕ ОРАХОВО – Националне швето Руснацох у Сербиї Руснаци у Новим Орахове преславя нєшка у Руским доме.

З тей нагоди пририхтана пригода програма, котра почнє на 18 годзин, а у котрей буду участвовац члени Литературней секциї и оркестер Дружтва. Як госц наступи наш кантавтор Сашо Палєнкаш.

