БАЧИНЦИ – Националне швето Руснацох у Сербиї Руснаци у Бачинцох преславя нєшка у подручней Основней школи „Бранко Радичевич”.

Пригода програма почнє нєшка на 17 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)