Заєднїцка робота на промоциї и чуваню нашей рускей традициї

За нами рок котри за роботу Националного совиту Руснацох представял початок, бо зме мали надосц обовязки и административней роботи коло писаня нового Статутa, Дїловнїкa и других правних актох котри були обовязним пре прилагодзованє новим позитивним законским предписаньом. Було потребне оформиц шицки одбори и заплановани роботни цела котри представяю основни полуги управяцкей моци нашого Руского механїзма и єдиного правного цела котре ше стара о шицких Руснацох на териториї Републики Сербиї, у першим шоре о нашим образованю, о нашей култури, о нашим информованю и о службеним хаснованю язика и писма.

Тото шицко вимагало окремни труд и напруженє нашого тиму занятих особох у Националним совиту, и з тей нагоди бим им сцел окреме повинчовац и подзековац на їх совитох, искустве, витирвалосци и сцелосци котру указали и применєли у тим прешлим року и тей обсяжней роботи. Тиж так, винчуєм шицким членом Националного совиту же ше прилапели тей одвичательней роботи и вжали активну учасц у роботи одборох и роботних целох, а окреме винчуєм заменїкови предсидателя, подпредсидательом и подпредсидательки, предсидательом и предсидательком одборох и роботних целох на їх щирей и конструктивней потримовки, хасновитих дискусийох зоз хторих ше вироєли нови попатрунки на чежки обставини у котрих зме ше нашли у прешлим року, нови идеї, нови ришеня и указовали на нєдостатки котри исновали у скорейших и терашнєй роботи Националного совиту. Так зме шицки вєдно на даяки способ дали доприношенє у терашнєй роботи Националного совиту, цо нам дало можлївосц приблїжиц ше ґу оптималним параметром, а даґдзе посцигнуц и максимум.

У прешлим року ше указало же НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох, РНТ „Петро Ризнич Дядя” и Фондация „Ruthenorum”, котрим снователь Национални совит, функционую вецей лєбо менєй успишно, пре обєктивно нєвигодни финансийни причини у котрих ше у тей хвильки находзи Совит. Прето су примушени максимално ше опрец на свойо власни руководзаци и орґанизацийни моци и у складу зоз тим указую огромни ентузиязем, схопносц и витирвалосц у отримованю нашей рускей традициї. Им тиж винчуєм и жадам же би отримали потерашнї уровень у пестованю здобутого маєтку котри нам охабели нашо оцове, дїдове, предки и же би и далєй находзели тоту нєобходну енерґию алтруизма и пошвеценосци на хасен цалей рускей заєднїци.

Прешли рок тиж так бул и початни рок за мнє як предсидателя Националного совиту и з оглядом на тото же сом мал даяки искуства по питаню роботи у предходним зволаню, то ми дало окремни мотив же бим спатрел и применєл у терашнєй пракси дїлотворни ришеня. Насампредз сом нащивел шицки локални самоуправи у котрих жию Руснаци и упознал ше зоз обставинами у тих местох и проблемами зоз котрима ше стретаю нашо людзе, нашо здруженя гражданох, нашо културно-уметнїцки и културно-просвитни дружтва и други орґанизациї котри там исную. Обачлїве же у шицких тих местох иснує позитивна енерґия котру потребне унапрямиц и вихасновац у цо векшей мири, бо, так повесц, анї у єдней локалней самоуправи нє досягнути максимални потенцияли, гоч евидентне же ше руководзаци структури намагаю помогнуц у отримованю посцигнутих уровньох зоз предходних часох, у обласцох котри у компентенциї Националних совитох. Прето потребне змоцнїц роботу у подручних канцеларийох и на тот способ актуализовац проблематику зоз котру ше стретаю Руснаци у своїх локалних самоуправох. На тот завод жадам тиж так повинчовац шицким людзом котри активно уключени до роботи у подручних канцеларийох, а окреме сцем визначиц подїю формованя и отвераня новей подручней канцелариї у Сриме, у Бачинцох. Будземе робиц и на нашей потримовки по проєкту интеркултуралносци у главним городу, у Беоґраду и намагац ше и там оформиц подручну канцеларию нашим Руснацом котри там жию, а котри ентузясти, схопни людзе и фаховци дзечни представяц нас у таким вельким стредку.

З оглядом на тото же нас у тим Новим 2020. року очекую державни виберанки, искуство нам гутори же велї процеси буду у велькей мири спомалшени, же годно буц финансийни почежкосци котри зме дожили у першей половки лоньского року, кед виберанки були лєм наявени. Прето окреме обрациме увагу на нови жридла и способи финансованя котри нам доступни и место же бизме глєдали ришеня лєм у Републики Сербиї и АП Войводини, будземе ше намагац вихасновац рижни Европски фонди, будземе нащивйовац амбасади державох у котрих жию Руснаци и робиц на формованю билатералних спорозуменьох и медзидержавних контрактох котри би нас моцнєйше могли повязац и обезпечиц нам лагоднєйшу будучносц.

