У Кули уж на соботу будзе пошвецанє води

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата на нєдзелю 19. януара пада швето Богоявлєнє Господнє кед ше после Литурґиї окончи и пошвецанє води. Но, у тей парохиї, уж други рок чин пошвецаня води будзе и дзень пред тим – на соботу.

На саме швето, 19. януара, Служба Божа зоз пошвецаньом води будзе на 9 годзин, а источашнє и у Крущичу, у филияли кулскей парохиї. Пошвецанє води будзе и на соботу, 18. януара, после Вечурнї и Литурґиї Василия Велького хтори буду у церкви у Кули на 9 годзин.

Пошвецену воду вирни годни однєсц дому понеже уж на нєдзелю у тей парохиї почина и пошвецанє коло 30 обисцох, а доми у Крущичу буду пошвецени тиж на нєдзелю такой по Служби Божей.

