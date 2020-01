Кнїжки „Руского слова” годно купиц на Дню Руснацох

ШИД – Кнїжки у виданю НВУ „Руске слово” годно купиц под час Дня Руснацох, на соботу 18. януара, у Шидзе.

Штанд зоз кнїжками будзе отворени од 16,30 годзин у просторийох КПД „Дюра Киш” при домашньому Мироньови Джуджарови.

Цена кнїжкох будзе реґуларна, од 300 до 500 динари, а годно купиц виданя – „Руснаци 1 и 2” Дюру Латяка, „Християнски календар за 2020. рок”, як и кнїжки за дзеци Ирини Гарди Ковачевич, Силвестера Макая, Юлияна Тамаша и найновши колорово сликовнїци за наймладших „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” и „Весели буквар”.

