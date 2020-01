Здогадованє на приселєнє до Сриму

БИКИЧ – Подручна канцелария Националного совиту Руснацох и КПД „Иван Котляревски“ вчера у Доме култури отримали програму з нагоди означованя Националного швета Руснацох.

Програму отворела Женска жридлова шпивацка ґрупа КПД „Иван Котляревски“ зоз шветочну писню „Браца Русини“.

Предсидатель спомнутого Дружтва и Совиту МЗ Бикич Деян Бобаль з тей нагоди здогаднул на историйну подїю подписованя контракту 1751. року о насельованю Руснацох на тоти простори, а окреме о їх насельованю на подруче Сриму.

Шпивацка ґрупа „Бикичанки“ з тей шветочней нагоди представела ше и зоз венчиком колядох.

На програми були и подпредсидатель Националного совиту Руснацох Зденко Лазор, парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак, спред Општини Шид Зоран Видович и други валалчанє.

После програми у крашнє прикрашеней сали отримани коктел дзе предлужене друженє присутних.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)