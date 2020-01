У Вербаше означене Националне швето Руснацох

ВЕРБАС – У Вербаше, у Културно-просвитним дружтве „Карпати”, зоз пригодну програму 16. януара вечар означене Националне швето Руснацох – 17. януар.

Членох „Карпатох” и госцох на програми привитал предсидатель того Дружтва Славко Барановски, а о присельованю Руснацох зоз сиверовосточних жупанийох тедишнєй Угорскей до Керестура, а вец и до других наших местох, на основи контракта хтори подписани 17. януара 1751. року у Зомборе, бешедовала Славка Тамаш.

Хор КПД „Карпати”, под руководзеньом дириґентки Надїї Воротняк одшпивал святочну писню „Браца Русини”, „Многая лїт, благая лїт” и вецей познати руски шпиванки.

У програми наступели и шпивацка ґрупа „Карпатох”, хтору пририхтала Славка Тамаш и дует Янко Сеґеди и Ириней Дротар, як и Янко Сеґеди як солиста, з провадзеньом шпивацкей ґрупи, а цалу музичну програму провадзел Тамбурови оркестер хтори водзи Микола Коле Чизмар.

Спред Националного совиту рускей националней меншини на програми були члени Совиту Мартица Тамаш, Михайло Киш и Стеван Самочета.

