Шветочна програма отримана у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Ґалериї „Лазар Возаревич“ у Сримскей Митровици нєшка отримана програма з нагоди преслави Националного швета Руснацох у Србиї, у хторей Руснаци у тим месце указали часц своїх активносцох у прешлим року.

На початку програми першираз бул виповедзени поетски текст о упечаткох о приселєню Руснакох на тоти простори Сербиї, а текст гуторел Звонко Беднар.

Дзеци хтори годзини виучованя руского язика и култури маю у ОШ „Йован Попович“ одрецитовали и одшпивали даскельо дзецински писнї. Порихтала их професорка у пензиї Нада Адамович.

Надя Каурин одшпивала композицию „Ошмих за цали швет“ з котри наступела на „Червеним пупчу”, а Шпивацка група „Руски зарї“ одшпивала старши и новши писнї зоз свойого репертоару и то зоз провадзеньом оркестра „Ходоба и приятелє“. Шпивачох и оркестер порихтала музични педаґоґ Даниєла Хорняк.

Школяре Музичней школи „Петар Кранчевич“ – Леа Недимович, Исидора Козлина и Никола Теодорович одграли даскельо композициї, а тиж и професор Александар Цундра, а поетеса Ясна Арбанас пречитала свою писню „Сримец”.

Програму водзели, а тиж и рецитовали, Ивана Боґич и Владимир Костич.

На концу представена вистава фотоґрафийох Заводу за културу войводянских Руснацох, хтора отворена 15. януара и тирва по 25. януар у просторийох Ґалериї кажди дзень од 17–20 годзин.

Програму порихтали члени Подручней канцелариї НС у Сримскей Митровици, професоре и дзеци Музичней школи „Петар Кранчевич“ зоз технїчну потримовку Историйного архиву Сриму.

