Националне швето означене и у обидвох дюрдьовских образовних установох

ДЮРДЬОВ – Националне швето Руснацох у Републики Сербиї нєшка у Дюрдьове почало зоз програму школярох зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” и дзецми зоз Предшколскей установи „Дюрдєвак” у голу ОШ.

После Гимни Републики Сербиї и святочней писнї Руснацох у Републики Сербиї о.д. директорки дюрдьовскей ОШ Любица Клепич шицких присутних привитала на руским язику.

Предшколски дзеци и школяре танцовали руски танци, рецитовали и шпивали на руским язику и змагали ше у Квизу знаня о рускей култури, традициї и историї котри бул свойофайтове представянє Руснацох присутним на програми. У програми участвовали дзеци зоз Мишаней ґрупи ПУ, як и школяре зоз руских оддзелєньох и школяре котри факултативно виучую руски язик у Школи.

На програми були предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Борислав Сакач, предсидателька Одбору за образованє НСР Мелания Римар, координатор Подрученй канцелариї НСР у Дюрдьове Микола Кухар, предсидатель КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач, предсидатель Совиту за медзинационални одношеня Општини Жабель Мирослав Чакан, православни дюрдьовски священїк о. Патра Дюкич,спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Владимир Салонски, представнїки Совитуа Месней заєднїци Дюрдьов и локалней самоуправи.

