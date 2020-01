Националне швето у Школи и дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох нєшка означене и у рускокерестурских образовних установох у Школи „Петро Кузмяк” и Дзецинскей заградки „Цицибан”, ПУ „Бамби” з Кули.

У Школи швето означене зоз виставу малюнкох з Подобовей колониї „Руски Керестур 2019” хтору орґанизовала Руска матка. Виставу у школским голу пред школярами основней школи и руских оддзелєньох Ґимназиї и просвитнима роботнїками отворел предсидатель Рускей Матки Дюра Папуґа.

О Националним швету там бешедовала и директорка Школи Хелена Пашо Павлович. Вона з тей нагоди здогадла и на историйни факти и 270-рочну традицию образованя Руснацох у тих крайох.

Школяре з нагоди швета пририхтали и окремни панои на тоту тему з наставнїцу подобового воспитаня Маю Колошняї, а у шицких оддзелєньох пречитани и пригоди текст о Руснацох у Сербиї.

Основношколци з наставнїками и штредньошколци з руских оддзелєньох були и на шветочней академиї локалней преслави Националного швета у Доме културу.

Дзень Руснацох традицийно означени и у Дзецинскей заградки „Цицибан” дзе виховательки у шицких воспитних ґрупох, прикладно возросту дзецох, бешедовали о руских обичайох, културним и литературним скарбу и историї. Ґрупа предшколских дзецох з виховательку Емилию Костич нащивели з тей нагоди и музейну збирку у Замку.

