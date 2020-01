Дзень Руснацох означени и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Шести рок за шором, Националне швето Руснацох у Републики Сербиї преславене и у Ґосподїнцох у святочней сали Месней заєднїци.

Нєшка, зоз гимну Републики Сербиї и святочну шпиванку Руснацох, почала преслава Националного швета Руснацох у котрей учесц вжали дзеци зоз ґосподїнскей основней школи котри виучую руски язик и члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. Вони рецитовали на руским язику и гуторели о визначели важни податкох за Руснацох, а потим Яким Гарди, ґлумец дюрдьовского Дружтва, пречитал реферат о историї Руснацох, бешедовал о датумох котри охабели шлїд у шицких значних обласцох за Руснацох у Републики Сербиї.

-Нє мушим вам окреме визначовац кельо важне же чуваме нашу традицию руского язика, же то пестуєме през факултативне виучованє руского язика у Ґосподїнцох. Наздаваме ше же зме у наиходзацим периодзе годни поробиц вецей, и же би ше и ви, Ґосподїнчанє, злагодзели же бизме основали културно-уметнїцке дружтво котре би робело през цали рок, же би шицки вам, младши и старши могли робиц у нїм, а ми то ппотримаме през роботу Подручних канцеларийох, гварел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

На програми були и координатор Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Дюрдьове Микола Кухар, член Општинскей ради задлужени за социялни питаня Ивица Саламун, предсидатель Совиту Месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук, тамтейши грекокатолїцки священїк о. Михаил Холошняй и шицки вони присутним винчовали тото Швето, вєдно з Владимиром Салонсковим спред Дружтва за руски язик, литературу и културу котри бул домашнї преслави.

Орґанизацию означованя Дня Руснацох у Ґосподїнцох помогла Подручна канцелария Националного совиту Руснацох зоз шедзиском у Дюрдьове.

