Нашо швето тринастираз означене у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Зоз традицийним поставяньом трох заставох – Републики Сербиї, Автономней покраїни Войводини и рускей застави зоз гербом на три будинки у центре Дюрдьова, на будинок Општини Жабель, Рускей школи и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, почало означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї у Дюрдьове.

По поставяню заставох, на котрим каждого року єст вше вецей гражданох, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” отримана святочна програма. На самим початку оркестер Дружтва одграл Гимну Републики Сербиї и святочну писню Руснацох у Републики Сербиї. Потим координатор Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Дюрдьове Микола Кухар привитал госцох, медзи котрима були предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич котри шицким присутним винчовали Националне швето, а привитне слово по руски вигварел и предсидатель Божич.

-Чесц ми и задовольство же сом нєшка з вами, осми рок за шором. Винчуєм вам Националне швето. Општина Жабель ше намага же би максимално унапредзела положенє Руснацох, а то ше медзи иншим може видзиц у помоци за роботу Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Дружтва за руски язик, литературу и културу, як и роботу Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Дюрдьове. Намагаме ше каждого видвоїц средства за їх активносци, а наздавам ше же у наиходзацим периодзе вони буду звекшани, гварел предсидатель Општини Жабель.

Потим у святочней програми участвовали члени вецей секцийох Дружтва котри читали и рецитовали стихи наших поетох, оркестер одграл вецей руски народни шпиванки, а Яким Гарди пречитал реферат о историї Руснацох, о їх приселєню, значних подїйох и датумох.

На програми були присутни и помоцнїк предсидателя Општини Жабель Ново Доведан, предсидателька Одбору за образованє НСР Мелания Римар, предсидатель Совиту за медзинационални одношеня Општини Жабель Мирослав Чакан, предсидатель КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Такач, дюрдьовски грекокатолїцки священїк о. Михаил Холошняй, о. д. директорки дюрдьовскей Основней школи Любица Клепич, представнїки Совиту Месней заєднїци Дюрдьов, Церковного одбору дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви, учительки, наставнїци и школяре руских оддзелєньох валалскей ОШ и велї други. Означованє швета предлужене на коктелу на котрим понукнути велї руски народни єдла.

Националне швето у Дюрдьове орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох Дюрдьов.

