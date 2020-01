Дзень Руснацох означени и у коцурскей школи

КОЦУР – Основна школа ,,Братство єдинство” у Коцуре нєшка, 17. януара, означела Националне швето Руснацох зоз своїма школярами.

Учительки у руских оддзелєньох зоз школярами бешедовали о историї Руснацох и приблїжели им руски обичаї. И школяром сербских оддзелєньох на першей годзини бул читани пригодни текст о Дню Руснацох и його значносци.

З нагоди того швета, школяре направели и панои котри облапяли фотоґрафиї и рисунки зоз рускей прешлосци, зоз руского фолклору, з мотивами зоз живота Руснацох. На одпочивкох ше прейґ розгласу пущало руски дзецински и народни шпиванки.

На таки способ цали нєшкайши дзень у Школи бул пошвецени рускей заєднїци.

