Националне швето Руснацох означене и у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Руского дому у Коцуре, у орґанизациї Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре и КУД „Жатва” нєшка, зоз пригодну програму, означене Националне швето Руснацох.

Координатор Подручней канцелариї у Коцуре на початку святочносци привитал шицких госцох котри пришли означиц тот значни Дзень за руску заєднїцу.

Официйна програма почала зоз гимну держави Сербиї, а шлїдзела и святочна писня Руснацох ,,Браца Русини”.

Потим наступели школяре нїзших класох Основней школи ,,Братство єдинство” хтори рецитовали, шпивали и танцовали. Пририхтали их їх учительки Славица Чельовски, Валерия Папуґа, Лидия Будински и Славка Хромиш.

Численей публики у полним Руским доме ше представели и дзеци сербских оддзелєньох котри виучую руски язик з елементами националней култури зоз писнями и танцами, а их пририхтала учителька Єлена Буила.

У другей часци програми Мария Горняк одрецитовала даскельо писнї наших писательох, а Славомир Шанта пречитал даскельо писнї зоз свойого богатого опусу. Микола Шанта, котри и водзел програму, пречитал пригодну бешеду о значносци пестованя нашого руского идентитету у нашей души, у нашим доме и фамелиї.

Цала програма була прикрашена зоз музику и писнями котри на ґитари одграл и одшпивал Михайло Будински.

Означованю Националного швета Руснацох присуствовали директорка Основней школи Сенка Мученски, як и члени Националного совиту Руснацох Весна Раґаї-Цап, Яким Винаї, Михайло Киш и Микола Шанта.

Означиц Дзень Руснацох пришли велї валалчанє, сала була полна, а кажда точка була наградзена з моцним аплаузом.

По законченей програми пририхтани коктел дзе шицки присутни уживали у рускей музики, писнї, бешеди и друженю.

