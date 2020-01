Торжествена програма з нагоди швета

БАЧИНЦИ – Подручна канцелария Националного совиту Руснацох и КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ означели нєшка у Подручней ОШ „Бранко Радичевич“ з пригодну програму Националне швето Руснацох у Републики Сербиї.

Програму отворела Шпивацка ґрупа дружтва зоз державну гимну „Боже правде“ и шветочну шпиванку Руснацох „Браца Русини“, а у програми одшпивала ище даскельо руски народни шпиванки.

Присутних спред Националного совиту Руснацох привитал подпредсидатель Зденко Лазор хтори здогаднул на подписованє контракту о насельованю Руснацох на тоти простори 1751. Року, визначуюци же Руснаци зачували свою виру, язик и културу и здогаднул же отверанє Подручней канцелариї НС у децембру прешлого року допоможе очуваню идентитета Руснацох у Бачинцох.

О. Дарко Рац, парох у Бачинцох, визначел же у снованю РНПД 1919. року участвовал и Кирил Дрогобецки, тедишнї парох у Бачинцох, и же Руснаци по нєшка зачували виру, язик и национални идентитет и додал же отверанє Подручней канцелариї НС допоможе же би ше вєдно робело на очуваню руского язика, вири и култури.

Спред локалней самоуправи у Шидзе бешедовал заменїк секретара Скупштини општини Шид Ромко Папуґа, предсидатель КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ Борис Надь, о историї Руснацох бешедовал и Александар Радин, професор историї, а Ирина Папуґа, спред Дружтва за руски язик, литературу и културу бешедовала о просвити у Бачинцох.

Пригодни рецитациї гуторели Карло, Антония и Андрей Рацово, а порихтала их наставнїца Златка Сивч Здравич.

Пред програму нащивена и терашня Етно хижа у валалє, дакедишнє шедзиско Рускей просвити и читальня у валалє.

Програму провадзели, окрем уж спомнутих, народна посланїца и членїца НС Олена Папуґа, парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак, координатор Подручней канцелариї НС Владислав Папуґа, предсидатель Совиту МЗ Бачинци Дьордє Стевич и други.

