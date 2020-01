У Керестуре отримана шветочна програма

РУСКИ КЕРЕСТУР – Локална преслава Националного швета Руснацох вечар преславена у нашим найвекшим месце Руским Керестуре, зоз шветочну програму у велькей сали Дому култури.

Програма почала зоз державну гимну „Боже правде” и шветочну писню Руснацох у Сербиї „Браца Русини” хтори виведол домашнї Мишани хор Дому култури и катедрали св. оца Миколая з провадзеньом Велького народного оркестру.

У мено Националного совиту (НС) Руснацох швето шицким присутним повинчовал заменїк предсидателя Йоаким Рац и заменїк предсидателя Општини Кула и єй Совиту за национални меншини Кароль Валка.

У културно-уметнїцкей програми потим наступел домашнї хор под руководством Лидиї Пашо, солиста Мирослав Малацко провадзени з оркестром, як и сам оркестер под руководзеньом мр Мирка Преґуна.

У другей часци ше публики представели госци – КУД „Иван Сенюк” зоз Кули з українскима танцами и писнями, цо по концепцийним опредзелєню уж други рок же Руснацом їх швето возвелїчаю припаднїки вше другей националней заєднїци з општини Кула.

На програми присуствовали представителє нашей грекокатолїцкей церкви, валалскей власци, институцийох и здруженьох, школяре и просвитни роботнїки керестурскей Школи „Петро Кузмяк” и други Керестурци.

Надихнуту конферансу зоз порученями наших визначних преднякох – чувац свой язик, виру и традицию зложела Мария Сабадош, а водзела ю Адриана Надь облєчена у народним облєчиве. Шветочну програму орґанизовали Национални совит и Дом култури.

