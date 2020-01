Руски коренї на тих просторох маю три столїтия

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, зоз пригодну програму нєшка означене Националне швето Руснацох у Сербиї. Означованю нашого велького швета присуствовали помоцнїк городоначалнїка Нового Саду Александар Петрович, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Борислав Сакач и предсидатель Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош.

Шицких на преслави привитал предсидатель Управного одбору Руского културного центра Славко Винаї. З тей шветочней нагоди вон надпомнул же ше праве тераз здогадуєме на дзень кед давного 1751. року совитнїк царици Мариї Терезиї и администратор Кральовского державного Бачкого дистрикту у Зомборе Франц де Редл подписал перши урядови документ о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пустару Вельки Керестур. Од теди по нєшка прешло нєполни три столїтия.

Присутних на шветочносци привитал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач. Вон надпомнул же зме за нєполни тристо роки пущели глїбоки коренї хтори ше за тельо часу попреплєтали зоз другима народами хтори ту жию и же зме постали часц мултикултуралносци нашей ровнїни. Будинок РКЦ-а уж сто роки на тим месце и вше мал одхилєни дзвери шицким хтори жадаю чувац маєток и скарб хтори зме нашлїдзели од наших дїдох.

Помоцнїк городоначалнїка Нового Саду Александар Петрович, з нагоди преслави нашого велького швета, надпомнул же, гоч є першираз у просторийох РКЦ, початок рока зоз преславу Нациналоного швета Руснцох рока нє могол буц лєпши. Випровадзели зме 2019. рок, кед Нови Сад бул престолнїца младих, а дочекуєме 2021. рок кед Нови Сад будзе Европска престолнїца култури. То роки хтори буду записани у аналох насампредз же вєдно з другима народами хтори жию у Новим Садзе и Руснаци буду длуго паметац.

З тей нагоди у пригодней програми участвовали Хор „Гармония” зоз Нового Саду хтори по одшпиваних гимнох Републики Сербиї и нашей шветочней шпиванки одшпивали писнї „Били орґони” и „З давен давна”. На клавиру грал Саша Загорянски, школяр штреднєй музичней школи у Новим Садзе. На концу присутних розвешелєли члени госцуюцого дзецинского ансамблу „Кринїченка” зоз України.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)