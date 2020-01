НОВЕ ОРАХОВО – Националне швето Руснацох у Сербиї Руснаци у Новим Орахове преславели у Руским доме, а окрем велїх валалчанох, швето з нїма пришол преславиц и руски кантавтор Сашо Палєнкаш.

У програма участвовали члени Литературней секциї и оркестер Дружтва, а потим и госц.

По законченю урядовей часци програми, домашнї шицких присутних понукли з капущанїками и вечеру.

