И у Кули означене Националне швето Руснацох

КУЛА – Националне швето Руснацох нєшка означене у Културним центру у Кули зоз премиєрним виводзеньом драми „Белава принцезаˮ по тексту Сашу Палєнкаша, у режиї Янка Лендєра, а у копродукциї РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ з Кули и РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ зоз Руского Керестура.

У мено домашнїх, шицких присутних у Културним центру привитал предсидатель РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ Владимир Бучко, хтори з тей нагоди визначел же зоз премиєру „Белава принцезаˮ кус вименєни концепт дотерашнєй преслави Националного швета Руснацох у Кули, а то и добра нагода указац резултат роботи Дружтва.

У представи, бавели Мирослав Стричко, потим Дияна Канюґа, Весна Вонич, Лїляна Кнежевич и Емилиян Няради, а старшу ґлумецку екипу творели Александер Мудри, Амалия Ковач, Ярослав Ковач и Янко Лендєр.

На шветочносци, попри членох Дружтва, присуствовали и представителє кулского КУД „Дурмитор”, директор РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ Славко Орос, як и велї други госци.

После премиєри, друженє присутних було предлужене у клубу Културного центра.

