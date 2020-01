БЕОҐРАД – Означованє Националного швета Руснацох у Беоґрадзе будзе на нєдзелю, 19. януара, после Служби Божей на 16,30 годзин, у церкви Христа Краля.

То и остатня програма у рамикох Националного швета Руснацох котра ше отримує по Подручних канцеларийох НС Руснацох и других наших местох у хторих жию Руснаци.

