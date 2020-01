Пошвидко почню робиц закупени апатики ДЗ Жабель

ЖАБЕЛЬ – Шицки штири апатики Дому здравя Жабель зоз просториями у Жаблю, Чуроґу, Дюрдьове и Ґосподїнцох, котри дати под закуп власнїкови ланцу „Здравствена установа – апатика Янкович”, пошвидко почню робиц.

На явней лицитациї, котра отримана остатнїх дньох новембра, „Здравствена установа – апатика Янкович” була єдини кандидат, а просториї апатикох видати на петнац роки.

– Шицки заняти у апатикох Дома здравя Жабель останю у роботним одношеню, а плануєме прияц ище роботнїкох. Плановали зме же апатики отвориме скорей, а кед будзе як тераз плануєме, отвориме их на пондзелок 20. януара, гварел власнїк апатики Милорад Янкович.

Шицки штири апатики Дома здравя Жабель престали робиц 6. децембра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)