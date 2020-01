Богата програма Централней преслави Националного швета Руснацох

ШИД – Централна преслава означованя Националного швета Руснацох у Сербиї нєшка, 18. янура, почнє на 17 годзин зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Преображеня Господнього хтору будзе предводзиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар у сослуженю священїкох зоз наших парохийох.

У Руским доме на 18,15 годзин будзе порихтани Етно стол з традицийнима єдлами хтори пририхта Здруженє женох „Маря“, а хторе иснує у рамикох КПД „Дюра Киш“.

У голу Општини Шид на 19 годзин буду отворени вистави малюнкох зоз подобових колонийох „Руски двор“ и вистава фотоґрафийох Ивони Торма Джамич.

У Културнообразовним центре на 20 годзин будзе отримана Шветочна академия зоз нашима репрезентативнима уметнїками, а свой блок буду мац и домашнї зоз КПД „Дюра Киш“.

После Шветочней академиї преслава будзе закончена з коктелом у ресторанє „Далас“ у Беркасове.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)