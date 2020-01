НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин будзе пошвецени Националному швету Руснацох, та у емисиї будяе приказане як Руснаци по наших местох того року преславели тото швето и яки програми пририхтали за тоту нагоду.

У предлуженю програми, на 21 годзину у термину емисиї „Широки план” будзе емитовани знїмок Шветочней академиї на Централней преслави Националного швета Руснацох у Републики Сербиї котра ше того року отримує у Шидзе.

