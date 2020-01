ШИД – Централна преслава Националного швета Руснацох у Сербиї почала з Архиєрейску благодарну Службу Божу у Церкви Преображеня Господнього у Шидзе, хтору предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар.

– Националне швето нам потребне же би ше утвердзело свидомосц националней и духовней припадносци. Тото швето треба же би нам дацо дало, охабело, указало одкадз зме и хто зме. Вец знаме як далєй, цо робиц. На благодарней Служби Божей дзекуєме Богу за старанє и благослов. Дзекуєме за нашлїдство од предкох. Модлїме сили за далєй и за потомкох. Тераз наша судьба у наших рукох. Завиши од нас, од наших схопносцох и пожертвовносци, од щирей и побожней молитви – гварел, медзи иншим, владика кир Георгий Джуджар у казанї.

На шветочним Богослуженю сослужели о. Владислав Варґа, о. Михайло Режак, о. Юлиян Рац, хтори читал Євангелию, о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, хтори читал Апостол и о. Алексей Гудак, а шпивали вирни з рижних местох у полней церкви.

На Служби були представнїки держави, институцийох, установох и орґанизацийох. Медзи нїма були амбасадор України у Републики Сербиї Олександр Александрович, народна посланїца у Скупштини Сербиї Олена Папуґа, представнїки зоз Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Министерстве правди, посланїца у Скупштини АП Войводини Деяна Крсманович, помоцнїк за туризем и реґионалне-привредне сотруднїцтво у Покраїнским секретарияту за привреду и туризем Серґей Тамаш, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, заменїк секретара Скупштини општини Шид Ромко Папуґа, член Општинскей ради Тихомир Стаменкович и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

