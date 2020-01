Вистава малюнкох и фотоґрафийох

ШИД – У рамикох Централней шветочносци означованя Националного швета, у голу Општини Шид отворена вистава малюнкох зоз потерашнїх подобових колонийох „Руски двор“ и фотоґрафийох Ивони Торма Джамич под назву „Шидянски фарби и форми“.

Виставу отворела Ирина Гарди Ковачевич наглашуюци же ше з рока на рок на подобових виставох хтори орґанизовани у рамикох Националного швета зявюю вше квалитетнєйши малюнки у виразу и идеї.

Виложени 20 малюнки, а вибор направела Олґа Карлаварис. На вистави могло поопатрац и 15 фотоґрафиї Ивони Торма Джамич хтори приказую руски дзивки и леґиньох у народним облєчиве.

Як на отвераню вистави гварела директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, вистава будзе отворена по 24. януар.

Друковани и провадзаци каталоґ вистави, а пририхтали го авторка вистави Олґа Карлаварис и Ирина Гарди Ковачевич, котра написала провадзаци текст у каталоґу.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у фотоґалериї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)