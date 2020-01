ШИД – Провадзаци змист програми означованя Националного швета бул и Етно стол хтори порихтани у Руским доме, односно у сали КПД „Дюра Киш“.

Рижни традицийни руски єдла и специялитети порихтали жени зоз Здруженя женох „Маря“ хторе роби у рамикох КПД „Дюра Киш“.

Череґи, бобальки, сладки и слани печива и овоц прикрашели вельки стол у сали, а госци и нащивителє мали нагоду покоштовац тоти смачни єдзеня.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у фотоґалериї.

