Швето потвердзенє националней припадносци

ШИД – Означованє 13. Националного швета Руснацох закончене зоз Шветочну академию хтора отримана у сали Културно-образовного центра у Шиду. Шветочносц з тей нагоди мала и ювилейни характер, бо того року през числени манифестациї будзе означена и 100-рочнїца од орґанизованого културно-просвитного живота Руснацох у Шиду.

Присутних на академиї перши привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач хтори, медзи иншим, гварел же нас Руснацох єст рижних и по вирским и политичним опредзелєню, алє мушиме буц вєдно. Насампредз же маме можлївосц през числени державни институциї, през сотруднїцтво и помоц на локалним, покраїнским и републични уровню, хасновац шицки полуги же би наш живот и обстоянє на тих просторох предлужели.

Вельке швето Руснацом у Сербиї зоз пригодну бешеду повинчовал и епарх кир Георгий Джуджар хтори гварел же нашо Националне швето нас здогадує на 17. януар 1751 рок кед було дошлєбодзене насельованє на тоти простори 200 руски фамелиї.

– Од теди прешло 269 роки, прето нам швето важне, бо з його означованьом утвердзуєме нашу националну, духовну и културну свидомосц. Швето нам указує и здогадує на тото цо зме, одкадз зме, а тиж так драгу по хторей треба исц и цо робиц. Судьба, национална и културна, у наших рукох и поучени зоз прешлосцу патриме до будучносци нє забуваюци наших предкох, їх драги по хторей ишли и шицкого цо здобули и охабели нам нашлїдство.

Предсидатель Влади АП Войводини Иґор Мирович у своєй винчованки Националного швета Руснацох надпомнул же тот дзень означує початок насельованя Руснацох на тоти простори. З одлуку Покраїнскей Влади и Скупштини АП Войводини, од 17. януара 2018. року тот дзень ма покраїнске значенє. Прето то нашо заєднїцке швето, а Руснаци найкрасша ниянса розличносци у лепези меншинох хтори жию на териториї АП Войводини.

На Шветочней академиї присуствовали и представителє амбасадох, народни посланїки Скупштини Сербиї и АП Войводини, представителє Покраїнских секретариятох и службох, члени нашого Националного совиту, делеґациї Руснацох зоз Горватскей, Словацкей, Польскей, Закарпатскей обласци України, як и представнїки локалней самоуправи, шицких наших институцийох, установох, културно-уметнїцких дружтвох и церкви.

