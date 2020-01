Шветочна академия у знаку ювилея

ШИД – Шветочна академия отримана у сали Културно-образовного центру и почала зоз державну гимну „Боже правде“ и шветочну писню „Браца Русини“ у виводзеню Мишаного хору Руского културного центру зоз Нового Саду и националного оркестра.

Академия була у знаку ювилея – означованя 100-рочнїци иснованя КПД „Дюра Киш“, та аматере того Дружтва мали чесц перши наступиц у шветочней програми.

Старша шпивацка ґрупа одшпивала шпиванку „Плїва хмарка“, Мирослав Малацко гуторел стихи писнї „Бешедо моя“ Михайла Ковача, Младша шпивацка ґрупа ше представела зоз шпиванку „Явор, явор“, а Драґан Макивич одшпивал шпиванку „Моя заградка“.

После домашнїх, Хлопска ґрупа РКЦ Нови Сад одшпивала шпиванку „Желєнєє жито“, а Марина Романова, соло интерпретаторка, одшпивала шпиванку „О, врац ше, мили мой, врац“.

Национални оркестер ше представел и зоз композициями „Усамлєни пастир“, „На лепом плавом Дунаву“ и „Снежна олуя“ и шветочну академию закончел вєдно зоз Мишану шпивацку ґрупу РКЦ Нови Сад зоз шпиванку „З давен давна“.

Академию провадзели предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и члени НС, преосвящени епарх кир Георгий Джуджар и священїки, амбасадор України Олександар Александрович, представнїки делеґациї Руснацох зоз Горватскей, Словацкей, Польскей, Закарпатскей обласци України, представнїки Општини Шид и наших институцийох, народни посланїки, як и други госци.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у фотоґалериї.

