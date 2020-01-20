Будзе Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Члени Управного одбора Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и предсидатель Скупштини Дружтва Мирослав Чакан пририхтали потребну документацию за Рочну скупштину КУД „Тарас Шевченко” котра ше традицийно отримує у остатнїм викенду януара, на тот завод, на нєдзелю, 26. януара.

Рочна скупштина Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва. Поволани шицки заинтересовани же би чули цо дюрдьовске Дружтво поробело у прешлим року и цо у плани поробиц у тим року, алє и же би присутни дали свойо думанє и суґестиї за дальшу роботу.

По урядовей часци Скупштини будзе друженє и деґустация домашнїх дисновторских продуктох, та домашнї поволую же би кажде, хто жада, участвовал у тим и принєсол свойо дисновторски продукти.

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