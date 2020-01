Презентациї будзе орґанизовац и Подприємство „Аґрохомаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Аґрохома” з Руского Керестура од нєшка тиж орґанизує преподаваня у рамикох Жимскей школи, за шицких заинтересованих парастох и своїх кооперантох.

Перша презентация будзе отримана нєшка, 20. януара у Ресторану „Червена ружаˮ, кед свойо продукти понукню компаниї „Bayerˮ (dekalba), „Agromarketˮ и „Chemikal Agrosavaˮ.

Презентациї надалєй буду отримовани кажди пондзелок и пияток по 20. фебруар, з тим же винїмок остатнї тидзень у януару од 27. по 31. кед презентациї нє буду отримани.

Кажда презентация будзе у Ресторану „Червена ружа” на 11 годзин, а свойо продукти понукню нашеньски хижи, подприємства з обласци хемийней защити рошлїнох, подприємства котри предаваю штучни гної, як и велї други.

