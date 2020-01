ШИД – На швето Богоявлєнє вчера у церкви Преображеня Господнього парох о. Михайло Режак после Служби Божей пошвецел богоявлєнску воду, а вирни потим пошвецену воду ношели дому.

Нєшка о. Михайло Режак почина и благослов обисцох, а пошвецанє будзе тирвац заключно зоз соботу спрам напредок утвердзеного розпорядку.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)