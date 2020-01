ВЕРБАС – У нововербаскей парохиї Святого Владимира вчера, на Богоявлєнє, по законченей Служби Божей парох нововербаски о. Иґор Вовк пошвецел воду.

Парох о. Вовк пошвеци и обисца вирних тей парохиї.

Вчера, по Служби Божей, вода була пошвецена и у старовербаскей парохиї Покрова пресвятей Богородици. Того дня, парох старовербаски о. Алексей Гудак почал и пошвецанє обисцох.

