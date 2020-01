Месна смотра рецитаторох у Керестуре 28. фебруара

РУСКИ КЕРЕСТУР – Календар и пропозициї за смотри рецитованя 2020. року, по котрим Месна смотра рецитаторох у Руским Керестуре будзе 28. фебруара, прилапени на першей тогорочней схадзки Комисиї за рецитованє Културно-просвитней заєднїци општини Кула, отриманей 17. януара.

Схадзку водзели предсидателька Комисиї Амалия Ковач и секретар Културно-просвитней заєднїци општини Кула Сава Прерадович, а учасц на нєй вжали и фахово руководителє, фахово консултанти, як и директоре домох култури з местох кулскей општини.

Окрем календара, на схадзки прилапени и звит о отриманих смотрох рецитаторох и успихох прешлого 2019. року и представени двоме нови директоре домох култури у нашей општини. Прилапене и предкладанє за селектора Месних смотрох и фахових консултантох за мадярски, руски и українски язик, як и селектора за Општинску смотру.

Доми култури, як и потераз, буду домашнї месних смотрох, та ше им треба и приявиц за участвованє.

Месни смотри у Кулскей општини ше отримаю од 25. по 29. фебруар, а скорей месних смотрох буду отримани змаганя у школох и у орґанизацийох култури.

