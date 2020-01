Руснаци у Беоґрадзе вчера преславели Националне швето

БЕОҐРАД – Националне швето внєдзелю, после благодарней Служби у церкви Христа Краля, беоґрадски Руснаци ше нашли у церковней сали и означели тото швето зоз акцентом на 90-рочнїцу снованя парохиї у Беоґрадзе.

У програми студент медицини Александер Планкош пречитал историю початок присельованя Руснацох на тоти простори пред 270 роками а потим домашнї парох о. Варґа у кратким викладаню визначел важносц першого пароха Янка Будинския котри од 1930. до 1936. формовал беоґрадску парохию. Попри тим, парох ше здогаднул и на 20-рочнїцу од шмерци корифея церковного духовного друкованого слова после Другей шветовей войни митрофорного паноца Михайла Макая.

У предлуженю програми др Йоаким Стрибер ше огляднул на владику др Нярадия котри основал беоґрадску парохию, алє и одбавел вельку улогу у нашим народзе. Инжинєр Йовґен Лендєр пречитал писню Михайла Ковача о важносци почитованя мацеринского язика, а Александар Планкош писню Михала Рамача „Чежко свойому зоз своїма”, як одвит Костелника на Гнатюково поволанє же би писал по руски.

У полней сали ше зишли числени Беоґрадянє котри були окреме зацикавени за свою руску прешлосц, як парохиї, так и Руснацох вообще.

Як и вше, домашнї порихтали богати етно стол, а друженє предлужене до позних годзинох.

