Вода пошвецена и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На швето Богоявленє по юлиянским календаре вчера, 19. януара, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици по Велькей Служби Божей котру служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй пошвецена вода. У Служби шпивали члени фамелиї Холошняй, а потим члени Церковного одбору вирнїком помагали набрац швецену воду, хтору однєсли дому.

Розпорядок пошвецаня обисцох у Дюрдьове будзе визначени на огласней табли дюрдьовскей церкви, а у планє же би пошвецанє почало на штварток, 24. януара по старим розпорядку, од улїци Яши Бакова ґу Жаблю.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)