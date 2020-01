ҐОСПОДЇНЦИ – У церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох вчера, 19. януара, на швето Богоявленє на Велькей Служби Божей пошвецена вода. Службу служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй, а по Служби вирнїки себе набрали богоявлєнску воду хтору однєсли дому.

Пошвецанє обисцох у Ґосподїнцох почало нєшка, а найвироятнєйше же будзе закончене на стреду 22. януара, та священїк о. Михаил Холошняй такой ютредзень, на штварток 23. януара, почнє пошвецац обисца у Дюрдьове.

