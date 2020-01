РУСКИ КЕРЕСТУР – Сашо Палєнкаш, визначни творитель у рускей култури, внєдзелю, 19. Януара, обявел на интернету писню „Руке”.

Попри музики и тексту, Сашо одробел и комплетну продукцию, а окрем нього у твореню писнї участвовала и Марина Роман хтора одшпивала провадзаци вокали.

Писню „Руке” мож послухац на авторовим ютюб каналу.

