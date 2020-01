Богоявлєнє преславене и у Кули

КУЛА – Швето Богоявлєнє Господнє внєдзелю, 19. Януара, преславене и у грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули, и у филиялней церкви у Крущичу. Окончени и обряд пошвецаня води, та почало и пошвецанє обисцох.

У церкви у Кули, уж на богоявлєнску вилїю всоботу рано на 9 годзин була Вечурня и Литурґия Василия Велького, а потим и пошвецена вода хторей вирни могли однєсц до своїх домох. Вечар на 19 годзин служене Вельке повечериє зоз литию.

На саме швето Богоявлєнє, внєдзелю, у кулскей церкви Службу Божу на 9 годзин служел капелан о. Платон Салак ЧСВВ хтори потим у виронаучней сали окончел и обряд пошвецаня води.

Источашнє, у Крущичу хтори филияла кулскей парохиї, Службу Божу служел парох о. Дамян Кича ЧСВВ котри тиж и пошвецел воду, а такой потим и коло 30 обисца вирних грекокатолїкох.

Пошвецанє обисцох и у Кули почало такой на дзень швета, а предлужи ше и у наступних дньох и у Новей Кули по одредзеним розпорядку хтори барз флексибилни, та подрозумює и поради зоз фамелиями кеди им одвитує же би прияли священїка.

