Почало пошвецанє обисцох у Коцуре

КОЦУР – Пошвецанє обисцох коцурскей парохиї почало вчера, 20. януара, по пошвецаню води на швето Богоявлєнє, а будзе тирвац покля паноцове нє обиду цали валал, односно по остатнї дзень януара.

Пошвецац обисца у Коцуре буду парох коцурски о. Владислав Рац и капелан о. Данил Задрепко. З богоявлєнску швецену воду паноцове преноша Божи благослов на животни простор, на фамелийни дом и на самих його членох.

Пошвецанє вчера почало од просторийох Каритасу ,,Марийов дом” дзе о. Задрепка дочекали волонтере Каритасу на чолє зоз його координатором Янком Салонтайом.

Пошвецанє ше будзе одвивац по одредзеним розпорядку котри виложени на огласних таблох коло церкви, як и на вецей местох по валалє.

Парох коцурски о. Владислав Рац будзе пошвецац по шлїдуюцим розпорядку:

– 20. януара Вельки шор (од Штоку по теметов и назад по Бильньову);

– 21. януара Нови шор (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 22. януара Нови шор (од Бильньовей по Партизанску, з бока на бок);

– 23. януара Курти шор (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 24. януара Курти шор (од Бильньовей по Партизанску, з бока на бок);

– 25. януара Млїнска (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 27. януара Вербовец (од Ошлєбодзеня по Партизанску, з бока на бок);

– 28. януара Мадярски шор (од Ошлєбодзеня по Партизанску, з бока на бок);

– 29. януара Бильньова (од Штоку, Нова 4, Нова 3);

– 30. януара Партизанска (од Мадярского шору по криж, з бока на бок);

– 31. януара В. Назора (од Партизанскей по конєц и назад).

Капелан о. Данил Задрепко будзе пошвецац по шлїдуюцим розпорядку:

– 20. януара Вельки шор (од Каритасу по конєц и назад по Бильньову);

– 21. януара Нови шор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 22. януара Шандор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 23. януара Вербовец (од Ошлєбодзеня по М. Папуґи, з бока на бок);

– 24. януара Мадярски шор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 25. януара М. Папуґи (од Мадярского по Вельки шор, з бока на бок);

– 27. януара В. Чордаша (од початку по конєц, з бока на бок);

– 28. януара М. Папуґи (од Велького шору и Ж. Зренянина, з бока на бок);

– 29. януара Войводянска (од початку по конєц, з бока на бок);

– 30. януара Ошлєбодзеня (од Шандору по конєц, з бока на бок).

