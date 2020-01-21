Тирва предаванє картох за Бал широких сукньох

ДЮРДЬОВ – За дюрдьовски Бал широких сукньох, котри того року будзе отримани на соботу, 1. фебруара, тирва предаванє картох.

Карта кошта 1 200 динари, а дзивки и жени опасани до рускей широкей сукнї буду мац шлєбодни уход. Карти мож купиц у остатнїм тижню януара, од 27. по 31. януар при Мирославови Барновому на тел. 064/33-85-267 и при Влади Балїнтовому 064/27-82-235. През тоти пейц днї карти годно превжац у просторийох КУД „Тарас Шевченко” од 19 по 20 годзин.

Бал почнє на 20 годзин у просторийох Дружтва. Грац будзе бенд „Коцурски бетяре” зоз Коцура, орґанизаторе обезпеча смачну вечеру, лакотки и кафу и, як и вше потераз, богату томболу по котрей тот бал препознатлїви.

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