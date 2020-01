БАЧИНЦИ – На швето Богоявлєнє у церкви Святого апостола и евангелисти Луки у Бачинцох парох о. Дарко Рац после богослуженя пошвецел богоявлєнску воду, а потим почал пошвецац обисца у єдней часци валалу.

Пошвецанє вкупно 42 обисцох у тей нашей сримскей парохиї предлужене и другого дня.

