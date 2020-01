КОЦУР – Польопривредна фахова служба Вербас нєшка, 21. януара, орґанизує преподаванє за парастох о мирох за унапредзенє польопривредней продукциї.

Теми котри буду облапени на преподаваню то прикармйованє жита, штелованє механїзациї, минерални гной, защита жита, водзенє кнїжкох, польопривредни конкурси и рижне.

Госци на преподаваню Владимир Ранков, Милан Косовац и Катарина Радонич.

Преподаванє будзе отримане у Велькей сали Месней заєднїци з початком на 18 годзин.

