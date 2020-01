На соботу представа „Случай нєвиней ґдовици” у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Перша представа Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у тей сезони, „Случай нєвиней ґдовици” автора Милоша Николича, на соботу, 25. януара, будзе виведзена у КУД „Тарас Шевченко” на 19 годзин.

Режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики окончел Владимир Надь Ачим, а текст на руски язик преложела Оленка Живкович.

Премиєра представи отримана у новембру у Руским Керестуре, а єй реализованє помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох. Спонзоре були СТР „Клуб 10” и ПН ТҐР „Изґлед”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)