Сликовнїцу „Весели буквар” мож купиц у „Руским слове”

НОВИ САД – У координациї Видавательней дїялносци и редакциї часопису за дзеци „Заградка” Новинско-видавательней установи „Руске слово”, остатнїх дньох 2019. року обявени илустровани „Весели буквар”.

Сликовнїцу „Весели буквар” мож купиц при колпортерох, у дописовательстве у Руским Керестуре, у шедзиску НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, як и наручиц прейґ сайту, а предава ше го по барз вигодней цени од 300 динари.

Авторка сликовнїци уж препознатлїва илустраторка Мария Ковачевич, а слова вибрали Анамария Рамач Фурман и Борис Варґа.

То друга сликовнїца у новей едициї „Заградка”, а наменєна є дзецом од 1 по 4 роки.

Авторе „Веселого буквару” конциповали слова же би азбуку могли учиц руски и українски дзеци, односно вибрани заєднїцки слова з обидвох язикох. По Ґраматики руского язика Гавриїла Костельника, руска и українска азбука єднаки, розлика лєм у знаку „і” котрого нєт у руским язику.

„Весели буквар” реализовани зоз финансийну потримовку держави України.

